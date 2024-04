Stefano Pioli - la situazione precipita | Esonerato dopo il derby - chi arriva subito al Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non una semplice sconfitta, non una "semplice" eliminazione dall'Europa League: per ildi, il ritorno di Europa League contro la Roma è stato un disastro, un'assoluta disfatta. Sconfitta per 2-1 avendo giocato per un tempo e mezzo in superiorità numerica, senza però riuscire a combinare quasi nulla. Equesto ko, il futuro di, che era già in bilico, sembra definitivamente segnato: la sua parabola al, di fatto, è finita. Sfiduciato anche dalla Curva Sud, che in un durissimo comunicato gli ha "suggerito" di prendere un'altra strada rispetto a quella rossonera. E quasi certamente così avverrà: la società ovviamente non commenta, ma di dubbi sembrano non essercene più. Ed è in questo contesto che filtrano indiscrezioni piuttosto clamorose: infatti ...