Stefano Binda e il risarcimento per ingiusta detenzione | in arrivo la nuova udienza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Varese – Si terrà il 21 giugno larelativa alper, che è stato assolto in via definitiva dalla Cassazione dall'accusa di aver ucciso Lidia Macchi, la studentessa varesina di soli 20 anni, assassinata nel 1987 e trovata cadavere a Cittiglio con il corpo massacrato dalle coltellate.venne arrestato nel 2016, condannato in primo grado e assolto in appello. Per i tre anni in carcere, assistito dall'avvocato Patrizia Esposito, ha chiesto allo Stato undi 300mila euro che gli è stato accordato dalla Corte d'Appello di Milano. La Cassazione ha però accolto il ricorso della Procura generale rinviando gli atti alla Corte d'Appello di ...

