Star Wars Outlaws | l’esplorazione nello spazio e l’importanza della Trailblazer - ne parla Ubisoft

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 19 aprile 2024) Massive Entertainment ha condiviso tante nuove informazioni su, soffermandosispecifico sull’utilizzo che i giocatori potranno fare dell’astronave principale del gioco, sull’open world ed anche sulle battaglie. Grazie ad un nuovo provato di GameInformer, avvenuto direttamente in quel di Malmö in Svezia presso gli uffici dello studio, scopriamo che Kay Vess e Nix possono atterrare ed esplorare svariati pianeti e lune come Tatooine, Kijimi, Akiva e Toshara. Massive Entertainment ha rivelato che quando Kay entra nella sua nave, la, è possibile esplorare la galassia liberamente, con questa astronave che è stata creata in stretta collaborazione con Lucasfilm Games “per garantire che si adatti perfettamente alla galassia di ...