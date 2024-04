Stando alle critiche Fabbricante di lacrime è inguardabile - eppure son due settimane che lo guardano tutti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tratto dal best seller dell'italiana Erin Doom,di, racconta la storia di due ragazzini cresciuti in orfanatrofio, Nica e Rigel, che non si sopportano ma sviluppano un'ossessione reciproca incontrollabile quando una coppia che ha da poco perso il proprio figlio decide di adottarli. Nica (interpretata da Caterina Ferioli) è cresciuta credendo alla leggenda del "di", un misterioso artigiano che crea tutte le paure e le angosce umane. Ora, a 17 anni cerca di lasciarselaspper coltivare piuttosto il sogno di una vita diversa. La cosa sembra possibile, visto che è stata considerata per un'adozione, finché non scopre con lei verrà adottato anche anche Rigel (Simone Baldasseroni), l'ultima persona al mondo che vorrebbe come fratello. Lei lo ...