Standard&Poor’s conferma | per l’Italia rating BBB - con outlook stabile

DAZN Standard è in offerta: il prezzo è più che dimezzato per 4 mesi - DAZN è in offerta: con la promozione in corso il canone dell'abbonamento è più che dimezzato per i primi quattro mesi, ecco l'offerta.punto-informatico

Basket: Cecilia Zandalasini di ritorno in WNBA, training camp contract con le Minnesota Lynx - Stavolta il ritorno di Cecilia Zandalasini in WNBA, a sei anni dall'ultima volta, sembra davvero prossimo all'essere realtà. L'attuale stella della Virtus ...oasport

S&P conferma il rating BBB dell'Italia con outlook stabile - L'agenzia Standard & Poor's conferma il rating BBB dell'Italia con outlook stabile. È quanto emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell'agenzia.ansa