Spreco alimentare | aumenta l’inquinamento - avverte l’AMI Il CREA | La prima causa è il consumo domestico Ecco le regole per evitarlo

(Di venerdì 19 aprile 2024) ‘Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta’, è il titolo della nuova campagna 2024 della ‘Settimana Verde’ di Ambiente Mare Italia (AMI), che oggi ha presentato, presso la biblioteca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (), il ‘Manuale sullo’. Lo: “Nell’ambito del rapporto tra sostenibilità ambientale e nutrizione, le scelte alimentari di ognuno di noi possono incidere in maniera decisiva” “La goccia – spiegano da AMI – è l’azione, anche piccola, che ognuno di noi può fare in difesa del Pianeta. Nell’ambito del rapporto tra sostenibilità ambientale e nutrizione, le scelte alimentari di ognuno di noi possono ...

