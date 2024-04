Spinelli - guerra in Ucraina crea rincar - America può fermarla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Per i traffici portuali il problema è lain, da cui derivano ii su carburanti e materie prime. Unasu cui l'ha qualche interesse che non conosciamo". Lo ha detto l'imprenditore dei trasporti Aldo, al convegno Logistica, portualità e geopolitica dell'export: come gestire la crisi organizzato in prefettura dal Forum Italiano dell'Export. "La crisi la sentiamo pochissimo - ha aggiunto-, è intorno al 3-4% ma non di più, per via della Cina che è in recessione, altrimenti non si sentirebbe la crisi del canale di Suez. Abbiamo servizi per gli Stati Uniti, il Messico, il Sud: i volumi al momento sono buoni, siamo al 75% in export e 25% in import. È chiaro che le notizie delle guerre allarmano ...