Spie russe arrestate in Baviera - si preparavano ad attaccare una base americana

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un nuovo e preoccupante caso di spionaggio ha scosso la Germania, con l’arresto ieri a Bayreuth, in, di due cittadini tedesco-russi sospettati di aver pianificato azioni di sabotaggio per conto di Mosca. Secondo le prime comunicazioni del procuratore generale presso la Corte federale, si presume che abbiano agito in collegamento con un “servizio segreto L'articolo proviene da Il Difforme.

In Germania la polizia ha arresta to due uomini sospettati di spionaggio a favore della Russia. Avrebbero spiato basi militari statunitensi e pianificato azioni di sabotaggio contro rotte di trasporto ... (periodicodaily)

Due cittadini con nazionalità russo-tedesca sono stati arrestati in Germania con l'accusa di aver pianificato un'azione di sabotaggio, volta a indebolire il sostegno militare all' Ucraina . Lo ha ... (ilfogliettone)

Erano stati ingaggiati dai servizi russi e avevano preso di mira le vie di trasporto militare in Germania per sabotare gli aiuti a Kiev. Con questa pesante accusa sono stati arresta ti in Baviera due ... (quotidiano)

"Preparavano attacchi", arrestate 2 Spie russe in Germania - Erano stati ingaggiati dai servizi russi e avevano preso di mira le vie di trasporto militare in Germania per sabotare gli aiuti a Kiev. Con questa pesante accusa sono stati arrestati in Baviera due a ...tgcom24.mediaset

Jet russi minacciano spazio aereo polacco, scramble degli F-16 della Nato: «Lanciavano razzi verso l'Ucraina» - Alcuni F-16 della Nato si sono alzati in volo nella notte fra giovedì 18 e venerdì 19 aprile durante un attacco missilistico a lungo raggio della Russia ai danni dell'Ucraina.ilmessaggero

Acquista da 0.7€/sett - Erano stati ingaggiati dai servizi russi e avevano preso di mira le vie di trasporto militare in Germania per sabotare gli aiuti a Kiev. Con questa pesante accusa sono stati arrestati in Baviera due a ...lastampa