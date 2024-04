Spazio - lo studio dei misteri del cosmo passa dai nuovi supercomputer

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dalle onde gravitazionali all’energia oscura, la comprensione dei grandidell’universo passerà sempre più daie dalla necessità di analizzare in modo efficiente le enormi quantità di dati in arrivo dai più moderni osservatori, dallo Square Kilometer Array ai futuri telescopi spaziali come Athena. Svilupparesistemi di gestione è l’obiettivo dello Spoke 3 dell’Icsc – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing. “Siamo in un momento dell’astronomia in cui le nuove strumentazioni producono una grande quantità di dati, e lo faranno sempre più. Diventa dunque fondamentale avere strumenti adeguati capaci di semplificarne la gestione e soprattutto l’analisi”, ha detto Eleonora Veronica Lai, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e ...