Spavento forte - la nave sbatte contro il molo di Napoli Molti ferit - incidente pauroso | GUARDA

(Di venerdì 19 aprile 2024) Unadella Caremar, proveniente da Capri, venerdì mattina poco dopo le 10 ha impattato la banchina delBeverello durante le operazioni di ormeggio. 29 ii a bordo tra cui una donna trasportata in ospedale in gravi condizioni. L'impatto è avvenuto pochi istanti prima della discesa dei passeggeri, già tutti, o quasi, in piedi e vicino all'uscita. "Loè stato", racconta una donna sull'. "Sono sotto choc", le parole di un'altra signora, leggermente contusa. I numeri ufficiali, trasmessi dalla Asl e in costante aggiornamento, parlano di numerose contusioni, traumi maxillofacciali e sospette fratture, mentre altre persone, che stanno raggiungendo gli ospedali napoletani con mezzi propri, sono in fase di valutazione. Al porto gli investigatori hanno ...