Spariscono 35mila euro dal conto - badante denunciata e condannata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Siena, 19 aprile 2024 – Si era fidato della. Era un punto di riferimento per ogni necessità. La figlia abitava lontano, come succede ormai ad ogni famiglia, seppure presente appena poteva. L’anziano, perfettamente capace di intendere sia chiaro, aveva però difficoltà a muoversi. Così la donna che si occupava di lui, 51 anni, residente in un comune della Valdichiana, era diventata un faro per la vita di ogni giorno. Ancora più amaro è stato pertanto per l’uomo scoprire che si era approfittata di lui. E gli aveva portato via un bel gruzzolo. Circain tre anni, con prelievi anche di 2400al mese. Un’amara verità che, nonostante la difesa vibrata dell’avvocato Michela Rossi, è costata la condanna alla. Il pubblico ministero Alberto Bancalà aveva chiesto un anno e sei mesi ...