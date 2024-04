Spaccio di stupefacenti | Tre arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno arrestato un 46enne, un 21enne e un 20enne, tutti cittadini italiani, gravemente indiziati del reato detenzione ai fini didi sostanze. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia, impegnati in un quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura con a bordo tre individui dall’atteggiamento sospetto, motivo per il quale decidevano di approfondire estendendo il controllo al veicolo e rinvenendo, occultate all’interno della fodera del sedile di un passeggero, un ovulo di plastica contenente 13 piccoli involucri in cellophane contenenti cocaina, già pronti per essere cedute a terzi. Gli esami di laboratorio hanno stabilito che la sostanza rinvenuta risulta utile per 12 dosi singole. L’arresto dei tre è stato convalidato dal Tribunale di Roma. Così in ...