Sottoposto a test omosessualità - agente p p fa ricorso | decisione Tar

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 aprile 2024) Undella polizia penitenziaria era statoad unper capire se fosse omosessuale, presentata la ricorsa al Tar: arriva laufficiale In passato era statoad un esame psichiatrico per capire se fosse omosessuale oppure no. Una vicenda che, nel 2022, fece decisamente molto rumore. Vittima di questo episodio undella polizia penitenziaria. Lo stesso che, decisamente incredulo, decise di rivolgersi al Tar del Piemonte. In merito a ciò è riuscito ad ottenere una cifra di 10mila euro per “danno morale“. Una somma che è stata messa in carico da parte del ministero della Giustizia che, quindi, è stato condannato. Polizia Penitenziaria (Ansa Foto) Cityrumors.itA quanto pare questisull’erano ...