Sostenibilità in ascesa - si accende l’interesse degli investitori istituzionali italiani

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Politiche di investimento sostenibile, tendenze, motivazioni e prospettive future L'attenzione verso lada parte di enti previdenziali, fondazioni di origine bancaria e del comparto assicurativo è in costante crescita. Lo conferma la sesta indagine condotta dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, in collaborazione con Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e Febaf