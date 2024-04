Sorpresa Montella, ADL punta al ct della Turchia per un motivo - ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Sorpresa Montella, ADL punta al ct della Turchia per un motivo L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione ...forzazzurri

Gazzetta - Perché ADL vuole Montella Ha portato la Turchia di Calhanoglu agli Europei come primi - De Laurentiis pensa a una Sorpresa per la panchina del Napoli. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ...tuttonapoli

Gazzetta - ADL pensa a Montella! Si sono già incontrati a Roma: lo voleva già in passato - Nome nuovo per la panchina del Napoli, è quello di Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia, che si è appena qualificato per gli Europei ...tuttonapoli