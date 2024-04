Sono stato assunto a Napoli pochi giorni dopo la maturità come sviluppatore - grazie all’orientamento organizzato dalla scuola - INTERVISTA ad Alessandro Bulyakhovs’ka

Chi è Ilaria Salis Perché è in carcere in Ungheria e cosa rischia la candidata alle europee per Avs - In Ungheria è iniziato il processo a Ilaria Salis che rischia 11 anni di carcere: ecco chi è e di cosa è accusata la 39enne milanese che sarà candidata alle elezioni europee per conto di Alleanza Verd ...money

Israele assalta Rafah, l'offensiva finale contro Hamas è pronta. Usa: «Da noi nessun ok» - Sembra un scambio ben studiato e trattato a lungo, ma che nessuna delle due parti coinvolte è disposta ad ammettere. Di mezzo, d’altronde, c’è il rischio di un ...corriereadriatico

Israele attacca l'Iran prima della Pasqua ebraica e la guerra si accende: sgarbo agli Usa, mossa dell'Italia - Israele ha attaccato l'Iran prima della Pasqua ebraica, rispondendo all'offensiva di Teheran di sabato 13 aprile. La guerra si infiamma, nonostante gli Usa - in testa - fossero contrari all'escalation ...notizie.virgilio