Sono friulano - gente tosta che quando vuole raggiungere una cosa fa di tutto per ottenerla A Ferrara sto ben - mi piace molto visitarla Il futuro? E’ pres -o, decideremo a bocce ferme

(Di venerdì 19 aprile 2024)lo scorso gennaio Massimo Zilli si è trasferito a, come ogni giocatore che cambia città si è guardato attorno alla ricerca di una casa. Il 21enne proveniente dal Cosenza però si è trovato talmente bene nel convitto di via Giuseppe Fabbri che non se n’è più andato. Assieme a lui, oltre a diversi ragazzi del vivaio, vivono a Casa Spal alcuni giovani della prima squadra: da Orfei a Breit passando per Rao e Saiani. "Poche società in Italia poscontare su un convitto del genere – assicura –. E credetemi, è davvero importante avere una struttura di questo tipo. Personalmente qui sto benissimo: ho 21 anni, mi trovo bene coi ragazzi e mipassare del tempo con loro. Anche alla Lazio mi è capitato di vivere in un convitto, ma quello del centro sportivo di Formello è riservato alla selezione Primavera ...

"Sono friulano, gente tosta che quando vuole raggiungere una cosa fa di tutto per ottenerla». "A Ferrara sto bene, mi piace molto visitarla. Il futuro E’ presto, decideremo ... - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Volley, play off per la Cda Talmassons: «C’è un grande entusiasmo» - Cresce l’attesa per la finalissima dei play-off di A2 femminile che, per la prima volta, vedrà una formazione friulana, la Cda Volley Talmassons ... e della vicecapitana Alessia Populini, che Sono ...messaggeroveneto.gelocal

Cambiamento climatico, l'allarme in Friuli Venezia Giulia: coltivazioni e fauna a forte rischio - A partire dagli scenari climatici per l’intero XXI secolo, generati tramite modelli atmosferici, Sono stati valutati gli impatti su alcune colture economicamente rilevanti per la regione Friuli ...ilgazzettino