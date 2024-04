Sondaggi TP - 6 italiani su 10 contrari a direttiva case green

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 19 aprile 2024) Come ogni settimana vi presentiamo ilo riguardante le strette notizie di attualità interna ed estera. Come sempre, si includono anche le intenzioni di voto e il gradimento nel premier Giorgia Meloni. Partiamo dalla principale notizia di politica estera, che riguarda l’attacco con i droni da parte dell’Iran nei confronti dell’Israele, in risposta al raid – riuscito – da Israele ai danni dell’ambasciata iraniana a Damasco.TP, tensioni Iran-Israele:divisi, ma tendenzialmente a favore della risposta iraniana In primis, abbiamo chiesto un giudizio sull’attacco (o meglio, sulla risposta) dell’Iran ad Israele. C’è una gran differenza di opinioni: per un 24,2% si tratta di un atto più che comprensibile visti gli attacchi di Israele al consolato iraniano in Siria e considerata la strage di civili ...