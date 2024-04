Sofia Boutella | Sono fuggita dalla guerra e sono diventata un' outsider Oggi so che casa è dove c' è il cuore

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie L’attrice 41enne sfoggia un taglio corto come Kora, l’ex soldato dell’Imperium trasformato in leader ribelle, nel ... (mistermovie)

L'attrice Sofia Boutella ha spiegato perché difende il film Rebel Moon dalle critiche , sottolineando quanto sia orgogliosa di far parte del cast. Sofia Boutella ha difeso Rebel Moon , l'epica saga ... (movieplayer)

Una nuova immagine di Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice offre un nuovo sguardo al sequel in arrivo su Netflix e al look di Kora. Il cambiamento nel look di Kora anticipato da una nuova foto di ... (movieplayer)