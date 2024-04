Siviglia - dalla Spagna | Quique Sanchez Flores rischia Ipotesi Raul

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Inizia a guardarsi attorno la dirigenza deldopo una stagione certamente non brillante sotto il piano dei risultati. La panchina diSánchezè a rischio e uno dei possibili candidati a guidare la squadra andalusa la prossima stagione è. L’ex capitano del Real Madrid, ora allenatore del Castilla, sarebbe pronto al salto di qualità nella sua carriera da allenatore, secondo quanto riportato da diversi media spagnoli come “As”. In ballo, però,avrebbe anche alcune potenziali offerte dall Bundesliga. E secondo SER Deportivos, preferirebbe l’esperienza all’estero in questo momento della carriera. SportFace.