(Di venerdì 19 aprile 2024) SIR SUSA VIM3 MINT VERO VOLLEY1 (27-25, 25-18, 23-25, 25-23): Plotnytskyi 18, Ben Tara 17, Semeniuk 13, Russo 12, Resende Gualberto 9, Giannelli 6, Colaci (L1), Leòn 2, Solé 2. N.E. – Held, Herrera, Candellaro, Ropret, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti.: Takahashi 18, Galassi 10, Maar 9, Loeppky 9, Di Martino 4, Kreling 1, Gaggini (L1), Szwarc 16, Mujanovic, Visic. N.E. – Beretta, Comparoni, Morazzini (L2). All. Massimo Eccheli. Arbitri: Massimo Florian (TO) ed Umberto Zanussi (TV). SIR (b.s. 15, v. 6, muri 14, errori 9). VERO (b.s. 16, v. 6, muri 5, errori 5).In cinquemila hanno gioito al palasport per il successo della Sir Susa Vimin-uno della finale scudetto. Un confronto vibrante che ha ...

La finale scudetto. Monza, avvio in salita - Sconfitta per 3-1 per la Mint Vero Volley Monza in casa della Sir Susa Vim Perugia in gara-1 della finale scudetto. I brianzoli, reduci dall’impresa con l’Itas Trentino, hanno venduto cara la pelle ...ilgiorno

Sir Perugia si aggiudica “gara 1“. Monza combatte, ma deve arrendersi - Perugia: Plotnytskyi 18, Ben Tara 17, Semeniuk 13, Russo 12, Resende Gualberto 9, Giannelli 6, Colaci (L1), Leòn 2, Solé 2. N.E. – Held, Herrera, Candellaro, Ropret, Toscani (L2). All. Angelo ...lanazione

LIVE Perugia-Monza 3-1, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano gara1 della finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58: Appuntamento dunque a gara2 domenica alle 18 all'Opiquadro Arena di Monza. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte! 22.57: In c ...oasport