Sinistra tassatrice - l' ultima follia | ora vuole colpire i boomer

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le strade del paradiso (presunto) sono lastricate di buone intenzioni. Viene in mente questo vecchio proverbio a sentire un'idea che ogni tanto riaffiora, e che è stata ripresa l'altro giorno dal Financial Times, che ha sentito per l'occasione esperti e professori: tassare i super ricchi per permettere allo Stato di offrire beni e servizi a chi più ne ha bisogno, cioè giovani alla ricerca del primo lavoro, o in genere per finanziare le politiche pubbliche volte a migliorare la salute, l'educazione o a «combattere il cambiamento climatico». Una extratassa per chi ha fatto extraprofitti che interesserebbe soprattutto i baby, cioè coloro che, nati nei venti anni successivi alla Seconda guerra mondiale, hanno goduto di condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle delle ultime generazioni. Una sorta di tassa di solidarietà o di tassa di “successione per ...