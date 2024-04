Sindacati - il leader nazionale della Uilm Rocco Palombella a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024). Più salario, meno orario. È questo lo slogan sotto al quale si è svolto il consiglio generaleCremona. Alla Casa del Giovane, venerdì 19 aprile, era presenta anche il segretario generale. Tanti i temi toccati, soprattutto rispetto alla piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo. Una delle richieste avanzate dai, in particolare dallache grazie agioca un ruolo da protagonista nelle trattative, riguarda un aumento di 280 euro in più al mese in busta paga per il recupero dell’inflazione: “Le aziende l’hanno recuperata aumentando il costo dei loro prodotti, lo Stato di ...