Sindacalista francese condannato a un anno di carcere per aver detto che L’attacco di Hamas è la risposta agli orrori dell’occupazione

Stellantis, il sociologo Bruno Manghi: «Dov’è la città dell’auto Resta l’orgoglio operaio ma Torino è rassegnata» - Per il sociologo ed ex Sindacalista Cisl dalla piazza un segnale forte«agli Elkann e Stellantis», anche se la città oggi pensa ad altro ...torino.corriere

Parigi 2024, medaglie a rischio: sciopero dei dipendenti della zecca francese per «salari più alti» - L’azienda aveva proposto un aumento di stipendio del 4,5 per cento per i dipendenti che guadagnano meno di 28 mila euro annui. La proposta è stata accettata solo da tre sindacati su cinque e il più ra ...corriere

Processo Regeni, il padre del ricercatore ucciso: “Giulio tradito da un Sindacalista” - Si è svolta oggi a Roma l’udienza per l’omicidio del ricercatore friulano. Imputati quattro 007 egiziani. L’amica al pm: “Teneva un profilo basso, c’era molta repressione politica” ...quotidiano