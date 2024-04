Simpatizzano con gli aggressori Meloni sbugiarda la sinistra - che tace sugli studenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le elezioni regionali in Basilicata come un test per il governo prima dello scoglio delle Europee. La premier Giorgiae i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani ci tornano insieme sul palco con Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Gianfranco Rotondi per la chiusura della campagna elettorale dell'uscente Vito Bardi, esponente di Forza Italia. La presidente del Consiglio non le manda a dire: «Non dico che va tutto bene, io sto dicendo che ce la stiamo mettendo tutta» e «siamo pronti a continuare a farlo. Non lo facciamo perché ce lo chiede il partito, lo facciamo se ce lo chiedete voi. La democrazia è bella per questo. In un anno e mezzo, questo governo ha prodotto più dei governi messi insieme con lo scotch della». Poi parla della piazza di Potenza come una «boccata di ossigeno» per la possibilità di tastare il polso dei cittadini. ...