Siliquini Siti | Aggiornare calendario con anti-Rsv per anziani e fragili

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – “In Italia abbiamo a disposizione delle nuove tecnologie e dei vaccini contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), ma ancora non è stato aggiornato ilvaccinale. Ci auguriamo che al più presto queste nuove tecnologie a disposizione della popolazione, soprattutto per glie per i, possano trovare spazio nelcosì L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.