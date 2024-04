Siena - muore sul lavoro a 23 anni

(Di venerdì 19 aprile 2024) 16.30 Un giovane di 23è morto in un incidente sul,in località Tre Berte, a Montepulciano (SI). L'incidente è avvenuto all'interno di un'autocarrozzeria. Il 23enne sarebbe stato colpito al petto da un tubolare in ferro, caduto da un rimorchio. Da chiarire la dinamica dell'accaduto. Il giovane, originario dell'Aretino, lavorava come operaio per una ditta esterna all'autocarrozzeria.

Siena , 28 gennaio 2024 – Siena in lutto per la morte, a soli 38 anni, Laerte Mulinacci , contradaiolo della Tartuca e acceso tifoso della squadra locale di calcio della Robur, oltre che figlio del ... (lanazione)

Nella tarda serata di ieri, 7 marzo 2024, su richiesta del 118, i Vigili del Fuoco del comando di Siena sono intervenuti in zona Sermena nel comune di Casole d'Elsa, per soccorso ad una persona, ... (firenzepost)

Montepulciano, incidente sul lavoro: muore un ragazzo di 23 anni a Tre Berte - MONTEPULCIANO (Siena) – Incidente mortale sul lavoro oggi, 19 aprile 2024, in Toscana. A perdere la vita un ragazzo di 19 anni, deceduto in un’azienda in località Tre Berte nel comune di Montepulciano ...firenzepost

Incidente in falegnameria, ferito un uomo a Radda in Chianti - Radda in Chianti (Siena), 19 aprile 2024 – Un uomo di 67 anni è rimasto ferito ad una mano mentre stava lavorando all’interno di una falegnameria. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 19 ...lanazione

Operaio morto nell'incidente sul lavoro in un'autocarrozzeria a Montepulciano vicino Siena: colpito da un tubo - Un operaio di 23 anni è morto in un'autocarrozzeria colpito al petto da un tubo in un incidente sul lavoro a Montepulciano, vicino Siena: inutili i soccorsi ...notizie.virgilio