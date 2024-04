Sicilia - un gruppo di ragazzi picchia un cane e prova a seppellirlo mentre è in fin di vita

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il, ormai allo stremo delle forze e ferito a un occhio, è circondato da undi. Hanno dai 14 ai 22 anni, la maggior parte è ancora minorenne. Poco più in là, dietro a un capanno, uno di loro stava scavando una fossa. È lì che, probabilmente, sarebbe stato seppellito il, se la polizia non fosse arrivata in tempo. L’agguato contro l’animale è avvenuto ieri, 18 aprile, nelle campagne di Bagheria, Palermo. Una passante che si è resa conto della violenza ha allertato il 112 e duedel, uno di 20 e l’altro di 22 anni, sono indagati in concorso per il reato di maltrattamenti sugli animali. Ilè stato trovato con un cappio in filo di ferro intorno al collo. Aveva un occhio malridotto e altre ferite sul copro. Dopo le cure di una ...