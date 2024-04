Si è fatta male Amici 23 - incidente in studio al Serale Il pubblico non può crederci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024)23, la registrazione della quinta puntata delè terminata come di consueto giovedì pomeriggio e dunque chi non ama le sorprese può già conoscere gran parte della puntata che vedremo in onda sabato sera, ovviamente in prima serata su Canale 5. La scorsa settimana c’era stato un colpo di scena in casetta: Lil Jolie e Sarah, finite al ballottaggio finale, sono tornate inma lì hanno scoperto che nessuna delle due era stata eliminata. Ancora in gara ma con riserva, nel senso di un’altra sfida per schiarire le idee di uno dei giudici di questa edizione, ossia Michele Bravi. Nella quinta puntata dunque Lil Jolie e e Sarah si sono posizionate una di fronte all’altra e si sono sfidate e alla fine è stata eliminata la prima, fa sapere il sito Gossip e Tv che fornisce tanti altri dettagli sulla puntata di sabato 20 ...