Si amplia il terminal passeggeri a Orio | al via il cantiere da 41 milioni di euro - Le foto

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’AEROPORTO. Nuova area check in entro la primavera del 2025. Il presidente Sacbo, Giovanni Sanga: «È unfondamentale per garantire tanti servizi di massima sicurezza e l’operatività di un aeroporto che è cresciuto in maniera significativa in questi anni».