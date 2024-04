Si allentano timori su Medio Oriente - Borse Ue migliorano A Milano focus sulle utility

(Di venerdì 19 aprile 2024) I listini recuperano terreno dopo un’apertura in rosso e una prima fase di shock dovuta all’attacco israeliano contro l’Iran. Ma Theran non starebbe pianificando una risposta immediata. Brent risale dopo avere superato 90 $ nella notte

I listini recuperano terreno dopo un’apertura in rosso: si allentano le tensioni in Medio Oriente con l’Iran che non pianifica una risposta immediata. Brent negativo dopo avere superato 90 $ nella ... (ilsole24ore)

Le Borse europee migliorano, si allentano i timori sul Medio Oriente - con gli investitori che riducono i timori sulla crisi geopolitica in Medio Oriente. I mercati hanno mostrato un sensibile miglioramento dopo che l'Iran ha ridimensionato l'attacco di ritorsione da ...ansa

Borsa: Milano lima calo e si muove sulla parità, spread stabile - (ANSA) - MILANO, 19 APR - La Borsa di Milano migliora più di altri listini ed azzera la flessione. Il Medio Oriente fa meno paura, con l'Iran che ...notizie.tiscali

Bper: in assemblea vincono i fondi, eletti i sette candidati di Unipol - In cda anche cinque posti per la Fondazione di Sardegna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - L'assemblea dei soci di Bper ha eletto il nuovo cda. Lo comunica la banca, in una nota che non prec ...ildolomiti