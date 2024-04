Sette uomini spiegano l’aborto in tv Grazie ma no - non ci serve

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Giovedì, sera.parlano di aborto. Gli fosse venuta la mezza idea di invitare una donna avrebbero scelto quella più asservita al patriarcato (che all’occorrenza tira fuori fantasie sulla denatalità). Non l’hanno comunque fatto. Perciò risulta ancora più evidente come il privilegio maschile autorizzi questia ritenersi tutori di donne infantilizzate. Come bambini, donne che non vengono riconosciute in grado di scegliere bene per se stesse. Donne rese mansuete fintanto che non sgravano il pupo per segnare discendenze di stirpi maschili.che parlano di aborto. In altri momenti altrettantiparlano di stupro. Clericali parlano di femminicidio, distorcendo il termine a loro uso e consumo. Come quei raduni di gatti che parlano del futuro dei topi. Di ...