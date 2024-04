Sette uomini a parlare d’aborto a Porta a Porta - l’incomprensibile formula per parlare della vita delle donne

Una segnalazione riguardo Alessandro Vicinanza e alcune dichiarazioni sospette dei suoi genitori fanno pensare che sia già stabilito il ritorno del discusso ex cavaliere nel trono over di Uomini e ... (anticipazionitv)

Sono Sette , sono produttrici di vino e sono molto determinate. Alle prossime elezioni per le cariche del Consorzio tutela del Gavi , previste per il 23 aprile, hanno deciso di candidarsi tutte ... (gamberorosso)

Porta a Porta, solo uomini da Vespa per parlare d’aborto. Il Pd: “L’Italia di Meloni non è un Paese per donne”. Avs: violato codice etico Rai - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Sette cittadini extracomunitari occupano abusivamente tre casolari: denunciati - Sant’Ilario d’Enza Hanno occupato abusivamente tre immobili situati in Sant’Ilario d’Enza. Si tratta di 7 uomini, tutti nordafricani senza fissa dimora aventi un’età compresa tra i 33 ed i 21 anni che ...gazzettadiparma

Europa League - Le 5 verità Atalanta-Liverpool: la Dea e Ruggeri mantengono calma e sangue freddo. E che Zappacosta! - EUROPA LEAGUE - Calma e sangue freddo. E' l'atteggiamento che hanno mantenuto gli uomini di Gasperini subito dopo il vantaggio acquisito molto pericolosamente ...eurosport