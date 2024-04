"Servono 2 ambulanze". Cena per trovare fondi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il paese, e non solo, ha già iniziato a dare una mano ma la strada è ancora lunga e servirà una grande collaborazione per centrare l’obiettivo. Come è noto, La Nazione ne scrisse a marzo, la Misericordia di Sinalunga ha lanciato la raccolta"Una marcia in più per la vita" per raccogliere donazioni con lo scopo di acquistare due. I mezzi devono essere sostituiti e la Misericordia non può avere la possibilità economica di farcela da sola. A rischio non c’è solo il servizio di emergenza, con il soccorso in ambulanza garantito tutti i giorni dell’anno, ma anche i trasporti sanitari di cui c’è sempre più bisogno. Sabato 27 aprile ci sarà così un’aperiin Piazza Garibaldi con lo scopo proprio di acquistarenuove in un evento che sarà allietato dalla musica. In tanti hanno offerto sostegno, ...