Serio - socievole e appassionato | Il dono degli organi non sorprende Era sempre pronto ad aiutare

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una giovane vita e un futuro brillante stroncati in un maledetto attimo. "Alessio era un informatico ‘di razza’, ha iniziato a lavorare da noi facendo un tirocinio extracurriculare, si è subito distinto per le sue competenze professionali, il suo carattere allegro e la sua passione. Dopo il diploma lo abbiamo assunto con un contratto a tempo indeterminato", racconta Andrea Rota, direttore generale della Everience spa di Rho. È qui che lavorava Alessio Moroni, 20 anni di Vanzago, morto mercoledì in un incidente stradale in via Mattei.di robotica, moto e motori. E soprattutto generoso, "non mi ha sorpreso sapere che era un donatore di. Ne avevamo parlato in classe, ma non mi aveva detto che avesse fatto questa scelta. Eradisponibile con i suoi compagni di classe, li aiutava", commenta Silvia Pizzi, che è ...