Serie B | tensione prima di Palermo-Parma - incendiata un’auto

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nei pressi dello stadio Barbera disono stati vissuti alcuni minuti di, pocodel via della gara diB tra ile il. Un centinaio di tifosi di casa ha lanciato bottiglie contro le forze dell’ordine tra la via Croce Rossa e via del Carabiniere. I militari, che si sono presentati in tenuta antisommossa, si sono schierati per evitare il contatto tra le tifo. Negli attimi concitati è stata anche. Lasarebbe stata originata dalla presenza di alcuni tifosi del Catania tra i sostenitori del. SportFace.

