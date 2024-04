Serie B - il Brescia si prepara alla Ternana in cerca dei play off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – La voglia deldi raggiungere ioff domani dovrà superare un esame particolarmente impegnativo. In effetti le Rondinelle, reduci dall’amara e per certi versi immeritata sconfitta di Venezia, sono chiamate ad ospitare un avversario determinato e motivato come la. I rossoverdi sono reduci dall’impresa compiuta a Cremona, che è valsa tre punti che hanno permesso (dopo lungo tempo) agli umbri di sollevare la testa e raggiungere una posizione che, in questo momento, significherebbe salvezza. Un percorso, però, tutto da proseguire per la squadra di Breda, che deve tornare dal Rigamonti per lo meno con un risultato positivo. Le parole di mister Maran Senza dubbio un intento temibile per la formazione di mister Maran che, tuttavia, in questa vigilia, pur consapevole delle ...