Serie B - contro il Catanzaro per la Cremonese è vietato sbagliare In palio tre punti chiave per la promozione diretta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le piccole hanno giocato un grande scherzo alla. Un semplice gioco di parole, ma che, purtroppo, inquadra in modo reale la situazione nella quale si è venuta a trovare la squadra grigiorossa, scivolata dal secondo posto solitario in classifica ad un ritardo di cinquedal Como (e dallainA) quando mancano ancora cinque giornate alla conclusione della regular season dellaB. Oltre ai numeri, che già sono piuttosto eloquenti, c’è da registrare pure il momento tutt’altro che brillante della squadra di mister Stroppa evidenziato dalle ultime uscite, caratterizzate da tanti tiri in porta e da una grande difficoltà a concretizzare. È questo il quadro, tutt’altro che esaltante, nel quale domani (fischio d’inizio alle 16,15) la ...

