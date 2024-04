Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 34a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 19 aprile 2024) NON PERDERTI IL DERBY DI MILANO CON LA PROMOI PRIMI 4 MESI A 19,90 € AL MESE INVECE DI 34,99 €. ATTIVA ORA.Venerdì 19 aprile 2024 segna l'inizio della 34adiB, con due partite mozzafiato. Alle 20:30, lo stadio Renzo Barbera ospita il duello tra il Palermo e il Parma, con la telecronaca affidata a Ricky Buscaglia. Il Palermo cerca una vittoria per scalare la classifica playoff, mentre il Parma difende il primato per garantirsi la promozione. La tensione è palpabile, e l'esito della partita è incerto. Nello stesso momento, al Mapei Stadium, la Reggiana affronta il Cosenza, con Riccardo Mancini ai commenti. Gli emiliani inseguono il sogno playoff, mentre i calabresi lottano per la salvezza. Chi riuscirà a prevalere in questo confronto diretto?Sabato 20 aprile 2024 è un'altra ...