Serie B 2023 2024 | 0-0 tra Palermo e Parma - clamoroso poker esterno del Cosenza sulla Reggiana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Vanno in archivio i due anticipi della trentaquattresima giornata die la partita di cartello tratermina con uno 0-0 giusto per quanto visto. I ducali hanno provato a fare la partita, puntando su veloci transizioni alternati a un giro palla di qualità, i rosanero hanno invece cercato più con la forza dei nervi che con la manovra a impensierire la porta difesa da Chichizola. Da segnalare nel primo tempo il bruttissimo infortunio al ginocchio per Di Mariano, mentre le emozioni, si fa per dire, principali sono addirittura antecedenti al fischio d’inizio di Aureliano, quando fuori dal Barbera sono iniziati degli scontri tra i tifosi e la polizia, con tanto di auto bruciata, mentre dentro all’impianto della Favorita alcuni ultras rosanero hanno provocato la tifoseria ...