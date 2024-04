Serie A -33° turno | Cagliari-Juventus 2-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 aprile 2024) 22.47, punto pesante sulla via della salvezza,ma con molti rimpianti: da 2-0 a 2-2 con una Juve non brillantissima. Pericolosi da fuori Luvumbo e Shomurodov, Scuffet si oppone a Weah, poi due rigori per i sardi: implacabili Gaetano al 30'(braccio Bremer su testa Dossena) e Mina al 36' (Szczesny stende Luvumbo) Gol annullato a Vlahovic (offside Chiesa). Ripresa. Szczesny vola sulla botta di Prati, al 62' riduce il passivo Vlahovic con una punizione a giro. La Juve insiste e nel finale (87') trova il pari grazie all'autorete di Dossena.