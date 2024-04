Serie A1 - la corsa play off Sarzana nella tana del Lodi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una vecchia conoscenza sulla strada dei quarti di finale deioff scudetto del campionato diA1. L’HockeyGamma Innovation troverà ancora come avversario Amatori Waskenche già ha eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia vincendo la gara secca disputata al Vecchio Mercato. I ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis inizieranno il delicato confronto in Brianza il 23 aprile alle 20.45 quindi il ritorno si giocherà sabato 27 al Vecchio Mercato. L’eventuale gara tre è prevista il 30 aprile sempre a. La formazione lombarda al termine della stagione regolare è arrivata alle spalle dei rossoneri anche se negli scontri diretti in campionato e Coppa Italia si è sempre rivelata un ostacolo insidiosissimo. La posizione di vantaggio nel piazzamento della stagione regolare e la chance ...

