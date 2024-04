Nerazzurri favoriti a 2,00 per diventare campioni d’Italia di fronte al Milan. Quote favorevoli a De Rossi nello scontro diretto con Thiago Motta: vittoria giallorossa a 2,30 Roma , 19 aprile 2024 - ... (sbircialanotizia)

Domenica 21 aprile alle 18 a Valmontone col Palestrina bisogna vincere e sperare in risultati favorevoli per migliorare il quarto posto Senigallia , 19 Aprile 2024 – Ultima giornata della seconda ... (vallesina.tv)

Serie A, Inter per la festa scudetto nel derby. All'Olimpico sfida da top 4 tra Roma e Bologna - Prima occasione per l`Inter per archiviare definitivamente la pratica scudetto, con cinque giornate di anticipo. E da qualche settimana a Milano non si parla d`altro,.calciomercato

Serena: "Pensavo che la Juve potesse fare un testa a testa con l'Inter" - Aldo Serena, Interpellato da Mi-Tomorrow, ha parlato delle big della Serie A: "Se influiranno gli ultimi cinque derby Nella testa dei giocatori quello che è successo due anni fa ...tuttojuve

Hellas Verona, Baroni: “Contro l’Udinese dobbiamo fare una prestazione importante” - Visualizzazioni: 2 Il mister dell’Hellas Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Udinese in programma domani alle 20:45. Hellas Verona, le parole di Baroni Di s ...calciostyle