Serie A | Genoa-Lazio 0-1

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Laha battuto il1-0 nella prima partita della 33/a giornata diA. A Marassi, i biancocelesti, reduci dalla sconfitta nel derby, sono riusciti a imporsi sui rossoblù grazie ad una rete di Luis Alberto al 22' della ripresa. I tre punti portano laa quota 52, ancora teoricamente in corsa per un posto in Champions, mentre ilresta 12/o con 39 punti.