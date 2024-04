Serata da incubo | Reggiana-Cosenza 0-4 - è il terzo ko di fila

(Di venerdì 19 aprile 2024) Reggio Emilia, 19 aprile 2024 – Unadisastrosa: lacrolla in casa con un secco 4-0 in favore del. Terza sconfitta die terza gara consecutiva senza segnare gol. Domani ben otto gare di Serie B, dopo le quali si capirà se la zona playout, cinque punti sotto, si avvicinerà pericolosamente o meno. Non c’è stata storia: nel primo tempo D’Orazio e Tutino hanno siglato le prime due reti (colpo di testa e tiro a giro). Nella ripresa doppietta di Forte: in mezzo poca, pochissima. Urge il riscatto: la prossima sarà la trasferta di Palermo, sabato 27 aprile alle ore 16.15. Il tabellino0-4(3-4-2-1): Satalino; Sampirisi (15’pt Romagna), Rozzio (33’st Varela), Marcandalli; Fiamozzi, ...

