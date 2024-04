Sequestrate 776 milioni di criptomonete

(Di venerdì 19 aprile 2024) per controvalore di circa 63di euro. Denunciate 21 persone Roma:776di criptovalute. A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma hanno individuato e sequestrato oltre 776di criptovalute aventi un controvalore di circa 63di euro. Associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria le ipotesi di reato. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Il sequestro si inquadra nell’ambito di complesse indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma che hanno consentito di individuare ...

