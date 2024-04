Sempre meno vocazioni | Ma noi siamo l’eccezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) EMPOLESE VALDELSA Tra chiese e cullepiù vuote, c’è una crisi che farumore delle altre, quella delledei preti. Sebbene i dati nazionali siano preoccupanti (l’ultimo studio dell’’Ufficiodella Conferenza Episcopale Italiana si ferma al 2021), quella empolese sembra però una realtà in controtendenza, un terreno non così inaridito di opportunità per i sacerdoti di domani. Ne è convinto don Guido Engels, ricordando una statistica secondo la quale "in proporzione al numero di giovani, dall’Unità d’Italia ad oggi abbiamo rilevato una percentuale costante di parroci. Dal 1860 ad oggi, è diminuito molto il numero dei giovani residenti e così il numero delle, ma in modo proporzionale". Non vanno poi così male le cose a Empoli, una città che si tiene impegnata, tra ...