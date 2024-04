Se mouse e tastiera non funzionano - soluzioni su Windows

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di venerdì 19 aprile 2024) Quando usiamo il computer può capitare di non non riuscire più a scrivere o a muovere il cursore su schermo. Se non si riesce a cliccare da nessuna parte o sembra che ilnon funzioni o lanon scriva nulla, su PCpuò dipendere da qualche impostazione errata oppure da un aggiornamento in sospeso o ancora da problemi hardware, difficili da rilevare e causa principale del blocco delle periferiche di input (cioè). LEGGI ANCHE: Come usare il computer senza mai toccare il1) Riavviare il processo Esplora risorse (explorer.exe) Il processo explorer.exe è sostanzialmente il processo del desktop di. Se questo processo si blocca, il desktop rimane immobile e non si può fare più nulla. Abbiamo già parlato di questo ...