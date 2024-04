Scuola - l’appello di intellettuali e docenti a Mattarella dopo l’ok del Senato al ritorno dei giudizi alla primaria

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Non finisce qui. Non ci rassegniamo al voto delche ha approvato la reintroduzione deisintetici. Porteremo al Quirinale le oltre ottomila firme raccolte per bloccare questo colpo di mano sulla valutazione”. A fare appello al Capo dello Stato sono il pedagogista Daniele Novara e il maestro e collaboratore de ilfattoquotidiano.it Alex Corlazzoli, pronti a scrivere al Presidente Sergio, prima che il Ddl arriviCamera dei Deputati per l’esame finale. Con loro, a dar battaglia al Governo, ci sono anche molticome Carlotta Natoli, Moni Ovadia, Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Luca Zingaretti, Alessandro Bergonzoni, Fabrizio Gifuni e poi il mondo degli esperti, professori universitari come Silvia Vegetti ...

Caserta . Bambini costretti a stare in classe all’Istituto Comprensivo “Da Vinci – Lorenzini” di Caserta , in via G.M. Bosco, perché il giardino con l’ area giochi esterna non è mai stata pulita né ... (casertanotizie)

A seguito della denuncia della UIL Scuola Rua, a sostegno dei nostri corsi di italiano in Inghilterra , il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Tajani si muove per armonizzare le ... (orizzontescuola)

Ana Maria Daria Ulea, scomparsa nel nulla a 16 anni: «Era uscita di casa per andare a Scuola» - Per l’intera giornata le forze dell’ordine e le istituzioni hanno lavorato con cauto ottimismo, convinte di poter riportare a casa la ragazza nel giro di poche ore.leggo

