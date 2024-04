Scorsese | film su Sinatra con DiCaprio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo quello su Gesù, Martinfarà unsu Frank. A 81 anni il maestro, continua a sfornare progetti, e gli ultimissimi riguarderebbero appunto unbreve su Gesù (80 minuti, non le oltre tre ore delle sue ultime creazioni-fiume, adattati da un libro dell’autore giapponese Shusaku Endo) di cui ha parlato in gennaio anche con Papa Francesco in Vaticano, ,a anche – notizia delle ultime ore – un biopic di Ol’ Blue Eyes. Secondo Variety sarebbe coinvolto un cast di eccezione: ci dovrebbe essere Leonardo(frequente collaboratore del regista) nella parte di Frank, mentre a Jennifer Lawrence sarebbe affidato il ruolo della seconda moglie di, la diva Ava Gardner. Il progetto, nel cassetto dal 2009: Tina, la ...

